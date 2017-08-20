غداً.. أطول كسوف كلي في التاريخ - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية غدا الاثنين، أول كسوف كلي للشمس تشهده الولايات المتحدة منذ 99 عاماً.

وأكد مختصون من مرصد الشمس القومي في الولايات المتحدة أن غدا الاثنين سيشهد أطول كسوف للشمس في التاريخ.

ويتوقع أن يتابع الكسوف أكبر عدد من الجمهور الذي يتابع مباشرة حدثاً هاما في تاريخ البشرية. وعند إضافة من يتابعون عبر البث الحي وعبر الإنترنت سيحطم الجمهور الأرقام القياسية.

ويستهل الكسوف مساره على ساحل أوريجون على المحيط الهادي في وقت متأخر من الصباح ويصل إلى ساحل ساوث كارولاينا على المحيط الأطلنطي بعد نحو 90 دقيقة.

وتعد ظاهرة الكسوف الكلي للشمس أحد أكثر الظواهر ندرة وسحراً في الطبيعة، ناهيك عن حدوثه في واحدة من أكثر دول العالم كثافة للسكان في ذروة فصل الصيف.

ويتنبأ الخبراء إن نحو 200 مليون أميركي يعيشون في نطاق مساحة من منطقة الكسوف الكلي تقطعها السيارة في يوم وإن نحو سبعة ملايين سيتجمعون في المدن والمخيمات بمنطقة الكسوف ويحضر كثيرون مهرجانات للموسيقى واليوجا تستمر عدة أيام وتشهد محاضرات عن علم الفلك.