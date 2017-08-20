الكلباني: الخروج من قروبات الواتساب العائلية قطع لصلة الرحم - صحيفة صدى الالكترونية

الكلباني: الخروج من قروبات الواتساب العائلية قطع لصلة الرحم
قال الداعية الإسلامي عادل الكلباني، إمام جامع المحيسن بالرياض، إن مغادرة مجموعات الواتساب العائلية، تعد قطعاً لصلة الرحم، كون وسائل التواصل أصبحت من أكثر الطرق الشائعة للتواصل بين الأشخاص في وقتنا الحالي.
وأضاف الكلباني خلال تصريحات صحفية أن قطع الرحم يعد من كبائر الذنوب، والمجموعات العائلية يستخدمها البعض في التشاور العائلي وتحديد لقاءات لتجميع أفراد العائلة، ولا يجوز الخروج منها؛ بسبب سوء فهم أو بعض الخلافات.
وأضاف أنه إذا كنت هذه المجموعات بغرض التسلية ونقل مقاطع الفيديو والنكات فقط أو ما شابه، فالخروج منها لا يعد قطعاً لصلة الرحم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32464 ] نشر منذ 27 دقيقة
هل انت جاد والا تمزح ياشيخ ؟
.. طيب وإذا واحد او وحده / من القرابه فيه لوثه ويطعني في كلامه تلميحاً ،، وفارقت القروب على شانه ,,
,, هل هذا قطع رحم ياشيخ ، وإلا كف أذى حتى لا يتطور الوضع ؟؟
,,, جاوبني على هذا السؤال غفر الله لنا ولكم ولكل من يدور المغفره ,, آمين ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 21 دقيقة
هذى فتوى للشبعه وجالسين نضحك عليها الا ن وقعت علينا ةكنا نضحك على الشيعه يوم يقول حرام الحظر من الوات ساب يا جما عه يوم شاف الناس تضحك على علما الشيعه عن هذى الفتوى جا هو وحرم حتى لا نضحك على علما الشيعه هل الكلبانى صا حى والا او ان الا خونجيه مع الشيعه اكيد او اصدر الفتوى قبل الساعه 12
مغرد[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 19 دقيقة
يا هيئة كبار العلما ياليت قرار صا رم الفتوى تخص الهيئه ولا كل من هب ودب يفتى اعتقد لو صحت هذى الفتوى فان ملة الشيعه هى صح