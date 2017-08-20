الكلباني: الخروج من قروبات الواتساب العائلية قطع لصلة الرحم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال الداعية الإسلامي عادل الكلباني، إمام جامع المحيسن بالرياض، إن مغادرة مجموعات الواتساب العائلية، تعد قطعاً لصلة الرحم، كون وسائل التواصل أصبحت من أكثر الطرق الشائعة للتواصل بين الأشخاص في وقتنا الحالي.

وأضاف الكلباني خلال تصريحات صحفية أن قطع الرحم يعد من كبائر الذنوب، والمجموعات العائلية يستخدمها البعض في التشاور العائلي وتحديد لقاءات لتجميع أفراد العائلة، ولا يجوز الخروج منها؛ بسبب سوء فهم أو بعض الخلافات.

وأضاف أنه إذا كنت هذه المجموعات بغرض التسلية ونقل مقاطع الفيديو والنكات فقط أو ما شابه، فالخروج منها لا يعد قطعاً لصلة الرحم.