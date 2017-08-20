معهد الإدارة العامة يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد الإدارة العامة، عن رغبته في شغل عدد من الوظائف الإدارية بالكفاءات الوطنية المؤهلة من الرجال والنساء، عن طريق المسابقة الوظيفية، حيث سيبدأ المعهد في استقبال طلبات الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف بدءا من اليوم 28 /11 / 1438هـ ، وحتى يوم الخميس 2 /12 / 1438هـ .

ودعا المعهد الراغبين والراغبات في دخول المسابقة الوظيفية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد : www.ipa.edu.sa للتعرف على الوظائف الشاغرة وشروط التقديم عليها، ومن ثم تعبئة استمارة طلب التوظيف وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع، دون الحاجة للتقديم الورقي أو الحضور لمقر المعهد, مبيناً أن الوظائف الإدارية الشاغرة تتراوح مراتبها ما بين الثالثة والعاشرة.

وأوضح المعهد ، أن الوثائق المطلوبة هي: صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل العلمي، بالإضافة إلى الخبرات (في حالة طلب خبرة وظيفية) مشهد خبرة من جهة العمل وكشف من التأمينات الاجتماعية.