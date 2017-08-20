مرور مكة يتوعد بعقوبات رادعة للمخالفين في موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

من أجل تطبيق الأنظمة واللوائح توعدت إدارة مرور العاصمة المقدسة، مخالفي تحميل الركاب، بالمركبات الخاصة ” الكدادة ” ممن يتم القبض عليهم داخل المنطقة المركزية، أو في أنحاء العاصمة المقدسة، بإحالتهم للهيئة المرورية؛ وإيداع مركباتهم الحجز.

من جانبه أوضح مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم البدري، في تصريحات صحفية، أن إدارته أعدت الخطط اللازمة بما يتناسب مع تطبيق الأنظمة المرورية لمخالفي (تحميل الركاب)، والتي من شأنها الحد من كثافة الدخول على المنطقة المركزية أو أنحاء العاصمة المقدسة، وبما يساعد على إتمام خطة النقل العام والدخول والخروج وفق مسارات وخطوط محددة؛ لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف بيت الله الحرام، والظهور بالمظهر المشرّف لإدارة مرور العاصمة المقدسة والقائمين على خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وأضاف: ” ضِمن هذه الخطط، توزيعُ الضباط والأفراد على جميع المحاور الحيوية، والانتشار في جميع المواقع؛ لمنع توقّف المركبات المخالفة وازدحام الخطوط “؛ مؤكداً أنه سيتم ضبط مَن يقوم بتحميل الركاب بأجر بموجب محاضر إثبات للمخالفة، وإيداع المركبة الحجز، وإحالة السائق للهيئة المرورية لإصدار القرار اللازم.

وأشار ” البدري ” إلى أن مرور العاصمة المقدسة شكّل لجنة مع هيئة النقل “تحكم”، ووضع نقاط تفتيش على جميع مداخل المنطقة المركزية حول الحرم، بواقع (5) نقاط، يكون عملهم تطبيق النظام بحق مخالفي (تحميل الركاب بالمركبات الخاصة، ومخالفات مركبات الأجرة، ومخالفات حافلات النقل غير النظامية).

ولفت إلى أن اللجنة التي لا تزال مستمرة في عملها، حدّت من تواجد مركبات تحميل الركاب والأجرة العامة والحافلات بشكل كبير وملموس من خلال خلوّ المنطقة المركزية خلال الفترة الماضية، وحررت عدد (1163) مخالفة، و(873) محضراً حتى اللحظة.