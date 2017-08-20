اتهامات متبادلة بين طرفي الانقلاب والمخلوع يتوعد الحوثي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اتهم عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الحوثية، حليفه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بمحاولة ” تفكيك الجبهة الداخلية ” ، فيما توَّعده صالح برد عنيف في حال منع دخول أنصاره إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وهاجم الحوثي في خطاب له أمس السبت، المخلوع صالح، قائلاً ” أنه يسعي لضرب الجبهة الداخلية وإثارة النزاعات للتأثير على الجبهات العسكرية والتآمر على اليمن عبر عقد الصفقات ” ، بحسب زعمه.

وامتدت الخلافات لتشمل وسائل إعلام موالية للحوثي حيث اتهمت صالح بقيادة انقلاب على الحوثيين، عبر إدخال أنصاره القبليين إلى العاصمة صنعاء بغرض السيطرة عليها وفكّ الارتباط مع الجماعة.

من جانبه، توعَّد صالح، الميليشيات الحوثية، برد عنيف حال اعتراضهم دخول أنصاره إلى العاصمة اليمنية صنعاء لحضور مهرجان السبعين، الذي دعا إليه حزب المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيسه.

وكشفت مصادر إعلامية عن توجيه صالح لقوات من الحرس الجمهوري بالتمركز في جنوب صنعاء لتأمين الاحتفال.