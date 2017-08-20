قتلى ومصابين بالملايين إثر فيضانات وزلازل في دول جنوب آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

قتلى ومصابين بالملايين إثر فيضانات وزلازل في دول جنوب آسيا
مقتل 880 شخصاً وإصابة آلاف جراء فيضانات غزيرة والزلازل، في الهند وبنجلاديش والكونجو، فيما لقي شخصان مصرعهما جراء عاصفة قوية في النمسا.
وقضى نحو 600 شخص وتأثر ملايين آخرون بالفيضانات في جنوب آسيا، وفقاً ملا أفاد مسؤولون، فيما تواصلت عمليات الإغاثة.
وضربت موجة جديدة من الفيضانات وانزلاقات التربة المنطقة المذكورة منذ الأسبوع الثاني من أغسطس وطلبت سلطات الهند مساعدة الجيش في إقليمين من ولاية اوتار براديش (شمال) بعد أمطار غزيرة عزلت مئات القرى، وفي هذه الولاية، طالت الفيضانات 33 من 75 إقليماً حيث قضى 55 شخصا.
واضطر نحو مئة ألف شخص إلى السكن في ملاجئ فيما تقدر السلطات أن مليونين آخرين تأثروا بالأمطار
وفي ولاية بيهار (شرق) بلغ عدد القتلى 153 ونقل نحو 400 ألف شخص إلى مخيمات إغاثة، وقال مسؤول أجهزة الإغاثة في الولاية انيرود كومار إن أكثر من خمسة آلاف شخص بينهم ألفا جندي يساعدون السكان.
وتقع ولايتا بيهار واوتار براديش في جوار النيبال التي تعرضت بدورها في الأيام الأخيرة لفيضانات خلفت 123 قتيلا هي الأسوأ منذ 15 عاما وفق الأمم المتحدة.
وفي شرق الهند، قضى 60 شخصا على الأقل جراء فيضانات في ولاية اسام للمرة الثانية في أقل من أربعة أشهر فيما انتقل نحو 425 ألفاً إلى مخيمات إغاثة.
وقضى مئة شخص على الأقل في بنجلاديش المجاورة حيث طالت الفيضانات نحو ستة ملايين شخص، وفتحت الحكومة نحو ألف ملجأ في المدارس انتقل إليها نحو 300 ألف شخص، وقال مارتن فالر المدير الإقليمي المساعد لمنطقة آسيا-المحيط الهادي في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن ” الملايين في النيبال وبنجلاديش والهند يواجهون نقصاً كبيراً في المواد الغذائية وأمراضاً تسببت بها المياه الملوثة الناتجة من الفيضانات .”
وقال باسيفيك كيتا نائب حاكم إقليم إيتوري في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم على الأرجح في انهيار أرضي بالمنطقة بناء على تقديرات لأعداد العائلات التي طمرت.
وضرب الانهيار الأرضي قرية تورا على ضفاف بحيرة ألبرت الخميس وهي منطقة مشهورة بنشاطها الزلزالي في الأخدود الإفريقي العظيم.
وقال كيتا هناك كثير من المواطنين الذين طمروا ولم نتمكن من إنقاذهم، عملية الإنقاذ معقدة جدا لأن الجبال تحيط بالمنطقة من كل جانب مما يجعل الوصول إليها صعباً للغاية .
وفي النمسا، لقي شخصان مصرعهما وأصيب نحو 50 بجروح بسبب انهيار خيمة احتفالات بمدينة ” سانكت يوهان ” جراء عاصفة قوية هبت على المنطقة الواقعة في ولاية ” النمسا العليا ” ، أول أمس الجمعة ، وتشير المعلومات الأولية إلى وجود نحو 700 زائر في خيمة الاحتفالات وقت حدوث الانهيار.
من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر غرب جزيرة تونجا التابعة لسنغافورة بالمحيط الهادي دون ورود أي أنباء فورية عن حدوث إصابات أو أضرار وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 500 كم غرب الجزيرة، ولم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية ” تسونامي ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله أعلم أعتقد ان القادم أسواء فى السنوات القادمة من أعاصير عاتية وأمطار غزيرة قد تستمر بالهطول لعدة أيام وقد تسبب تلك الامطار فيضانات مدمرة فى أسيا ولأفريقيا وأوروبا ان ظاهرة أختلال المناخ وارتفاع درجة حرارة الارض بمقدار درجتين فى السنوات القادمة والاحتباس الحراري هو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في سيلان الطاقة الحرارية من البيئة و إليها وعادة ما يطلق هذا الإسم على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي وقد ازداد المعدل العالمي لدرجة حرارة الهواء عند سطح الأرض ب0.74 ± 0.18 °C خلال المائة عام المنتهية سنة 2005 وحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ (IPCC فان “أغلب الزيادة الملحوظة في معدل درجة الحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين تبدو بشكل كبير نتيجة لزيادة غازات الاحتباس الحراري(غازات البيت الزجاجي) التي تبعثها النشاطات التي يقوم بها البشر ويتفق العلماء المؤيدون لهذه الظاهرة على ضرورة العمل للحد من ارتفاع درجات الحرارة قبل فوات الأوان وذلك من خلال معالجة الأسباب المؤدية للارتفاع واتخاذ الاجراءات الرسمية في شأنها على مستوى العالم بأكمله لأن مزيدًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وسوف يؤدى الى كارثة وفناء ملايين البشر وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنسان ويحتجز ثاني أكسيد الكربون و غازات أخرى في الجو بعض حرارة كوكب الأرض وهذا يجعل الأرض أكثر سخونة وقد يؤدي هذا الاحتباس الحراري إلى خفض الهطول على الأرض فتتصحر مناطق وقد لا تعود ملائمة لمعظم النباتات كذلك يتفاعل ثاني أكسيد الكربون في الجو مع الماء فتنتج هطول حمضية يمكن أن تؤدي إلى هلاك النباتات والبشر
الظواهر المتوقعة نتيجة الإحتباس الحراري:
1.أن أجزاءًا كبيرة من الجليد ستنصهر وتؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر
2.غرق الجزر المنخفضة والمدن الساحلية
3.إزدياد الفياضانات المدمرة
4.حدوث موجات جفاف و تصحر بمساحات كبيرة من الأرض
5.زيادة عدد و شدة العواصف و الأعاصير
6.انتشار الأمراض المعدية في العالم
7.إنقراض العديد من الكائنات الحية
8.حدوث كوارث زراعية وفقدان بعض المحاصيل
9.احتمالات متزايدة بوقوع أحداث متطرفة في الطقس بالعالم
10.زيادة حرائق الغابات بالعالم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32464 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم احمنا بحمايتك واحفظنا بحفظك المكين ,, آمين ,,