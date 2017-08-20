بالفيديو .. رغم فشلها بالمرة الأولى قطر تشكو دول المقاطعة للإيكاو - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تقدمت الدوحة بشكوى للمرة الثانية إلى منظمة الإيكاو، ذات الجهة التي ردتها خائبة في المرة الأولى حين تقدمت بشكواها في يوليو الماضي ضد الدول الأربع المقاطعة ،

وتتمثل خلفية الشكوى التي تقدمت بها الدوحة مؤخراً، تقرير عرضته قناة العربية، زعمت قطر أنه يدعو لإسقاط الطائرات القطرية المدنية حال دخولها المجال الجوي لدول المقاطعة، الأمر الذي وصفته الدوحة في شكواها إلى المنظمة الدولية بالترويع والترهيب للمسافرين على متن طائراتها.

ولم تتوان عن الإسهاب والإطناب في شكواها مستعرضة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية شؤون الطيران المدني، لتدلل على أن دول المقاطعة عبر تقرير قناة العربية قد انتهكتها جميعاً

تلك كانت فحوى الشكوى القطرية،

أما في الواقع فإن قناة العربية قد عرضت قبل أيام تقريرا استعرض القوانين الدولية المتعلقة بحق الدول في التعامل مع أي طائرة تخترق الأجواء السيادية الخاصة بها والإجراءات المتاحة في هذا الإطار.

يذكر أن قطر قد تقدمت في يوليو الماضي بشكوى لمنظمة الإيكاو التي رفضتها واعتبرت أن من حق الدول التحكم في أجوائها.