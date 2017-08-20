التجارة: متابعة أسعار " صوالين الحلاقة " من اختصاص الأمانات والبلديات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، ؛ إن الأمانات والبلديات هي المختصة في متابعة أسعار ” صوالين الحلاقة ” ، مشيراً إلى أن صوالين الحلاقة تدخل ضمن اختصاص ” الأمانة ” ، وليس من اختصاص وزارة التجارة.

جاء ذلك تصريحات صحفية حول الارتفاع الملحوظ في أسعار صوالين الحلاقة بالعاصمة المقدّسة، هذه الأيام بالذات، تزامناً مع دخول موسم الحج، في الوقت الذي عزا فيه مواطنون الزيادة؛ إلى خلفية فرض رسوم العمالة الوافدة للسعودية شهرياً.

وقال ” الحسين “: صوالين الحلاقة تخص ” الأمانة ” ، وتدخل ضمن اختصاصهم.. مستدلاً بتغريدة تعود لأمانة الأحساء، جاء فيها: ” إلزام صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس بالأسعار المحدّدة والمستخدمة طوال العام “.

فيما استبعد مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدّسة، أسامة زيتوني؛ بأن الأسعار تخص الأمانات، مؤكداً أن ما يخص الأمانة كل ما يتعلق بالإصحاح البيئي، ونظافة المحل إلى جانب نظافة العامل ومتابعة الاشتراطات الصحية، بما فيها أدوات الحلاقة، للتأكّد من صلاحيتها للاستعمال من عدمه.

يُشار إلى أن عدداً من محال ” صوالين الحلاقة ” بمكة المكرّمة، يشهد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، تجاوزت 50 %، في ظل غياب الرقابة والمتابعة من قِبل الجهة المختصّة.