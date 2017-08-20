⁠⁠⁠⁠⁠الجيش اللبناني يفجر 11 مركزا لـ " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس السبت، أن عملية ” فجر الجرود ” حققت الأهداف المرسومة لليوم الأول.

وأوضح المتحدث باسم القيادة، العميد نزيه جريج، أن الأوامر أعطيت للوحدات العسكرية بالتقيد بالقانون الدولي لجهة التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية والحد من الأضرار الجانبية.

وأضاف جريج أن ‏‏العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف وطرد الإرهابيين والانتشار على الحدود.

وأكد أن عشرة جنود من الجيش أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، معلنا تدمير 11 مركزا لداعش مما أمن السيطرة على 30 كيلومترا مربعا من الجرود.

وأشار المسؤول العسكري، إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي باتوا أوهن من أن يتابعوا المعركة.