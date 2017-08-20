سلمان مدرسة القادة العظماء - صحيفة صدى الالكترونية

مع أقتراب موسم الحج ،صعدت الدولة المختطفة قطر نعيقها الذي يهدف لتسييس الحج وبدأت وسائل إعلامها بالعزف على وتر المظلومية وعدم قدرة

القطري على الحج رغم قدرته على ذلك لكن كان هدفهم واضح هو تسييس الحج وتعكير روحانية هذه الفريضة ثم طالبوا بتدويل الحج واثبتت قطر بذلك أنها

تسير على خطى إيران بل تفوقت عليها بالتآمر والخيانة ، وفِي معمعة دجلهم ومؤامراتهم وجه ملك الحزم صفعة قوية ودرس أخلاقي سياسي عندما قبل

وساطة الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني وأمر بأستضافة حجاج قطر دون تصاريح إلكترونية ،وفتح معبر سلوى .

وقد وجه الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولى فى الدمام ومطار الأحساء الدولى على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة .

وأمر حفظه الله بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة ،

واستضافتهم بالكامل على نفقته،بهذه الصفعه الملكيه السلمانية تلخبطت أوراق خلايا عزمي ونظام الحمدين وأظهرت أن سلمان العزم لن يسمح لصغار

ومرتزقه يسعون لحرمان أخوتنا في قطر من أداء فريضتهم وأثبت موقفه هذا أن سلمان أسم يختصر معاني كثيرة معنى القوة والحزم معنى العزة والكرامة ‏⁧‫معنى

الحكمة والحلم هذا الإسم الذي يزيد من هيبة الشعر والحرف وقد سكن في قلب شعبة وشعوب العرب والمسلمين،إذا ضرب أوجع وأذا قدر عفا،

مدرسة سياسة وحكمة وأخلاق وقد وجه لنظام قطر عده دروس اتمنى أن يستوعبها ،وتكون له قيم ونهج في المستقبل أن كان لهم مستقبل .وعشت لنا سلمان يافخرنا.