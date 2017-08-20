وصول 700 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنوّرة، أن بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ, 135ر700 حاجاً وفق الإحصائية اليومية.

وقالت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, إن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس, 468ر32 حاجاً، فيما غادرها لمكة المكرمة 073ر24 حاجاً, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 967ر498 مسافراً، مبينة أن أكثر جنسية موجودة في المدينة المنوّرة الجنسية البنجلاديشية وعددهم 336ر24 حاجاً, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة حتى مساء أمس, 101ر201 حاج مقارنة بالمتبقين لليوم نفسه من حج العام الماضي 1437هـ, وعددهم 676ر175 حاجاً.