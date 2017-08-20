بالصور.. رجل يٌفاجئ زوجته في عيد ميلادها الخمسين بطريقة غير متوقعة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد 31 عاماً من الزواج ، فاجأ رجل مصري زوجته بجلسة تصوير رائعة في عيد ميلادها الخمسين.

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ، الصور التي أظهرت سعادة الزوجين بعد 31 عامًا من الزواج، وظهرا ممسكين بالبالونات التي تحمل الرقم ” 50 ” وباقة ورد، وحازت جلسة التصوير على إعجاب الكثيرين منذ نشرها.