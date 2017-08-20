بالصور.. رجل يٌفاجئ زوجته في عيد ميلادها الخمسين بطريقة غير متوقعة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. رجل يٌفاجئ زوجته في عيد ميلادها الخمسين بطريقة غير متوقعة
بعد 31 عاماً من الزواج ، فاجأ رجل مصري زوجته بجلسة تصوير رائعة في عيد ميلادها الخمسين.
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ، الصور التي أظهرت سعادة الزوجين بعد 31 عامًا من الزواج، وظهرا ممسكين بالبالونات التي تحمل الرقم ” 50 ” وباقة ورد، وحازت جلسة التصوير على إعجاب الكثيرين منذ نشرها.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1099 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحب والسعاده لايعترفان بعمر او حد معين بامكانك ان تكون محب وان تكون سعيد وبامكانك ان تكون كاره وتعيس -القناعه والرضا شيئان مهمان -ان حاولت اقناع نفسك انك محب وكذلك بانك سعيد فسوف تبقى في مرحله لاتصل معها لدرجة الصفر مرحله تستطيع رفع مستوى الترمومتر صعودا-محاولا تجاوز بعض الظروف والعقبات التي تعترض طريقك-ولا يوجد كمال في شي-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32464 ] نشر منذ 26 دقيقة
موفقين ..