بالصور.. الترجي 10: الرياض يقصي المستضيف بثلاثية ويحل وصيفاً - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تغلب فريق الرياض على ترجي أبها مستضيف بطولة ” الترجي 10 ” على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير وذلك خلال المباراة الأخيرة للفريقين ضمن دوري المجموعات .

وحل الرياض في ربع النهائي وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في هذه المباراة المثيرة 2/3 ، وحصل على نجومية المباراة نجم الرياض هاني هادي .

وجرى اللقاء بطاقم تحكيم مميز مكون من مشعل الشهري ” ساحة ” ومساعديه محمد محيا وظافر الشهري وبحضور نائب رئيس لجنة الحكام الفرعية بعسير سعد فهيد ، وعلق عليها المبدع مريع الحارثي ” عندليب محايل ” .

ويلتقي مساء اليوم فريق الوطن من خميس مشيط بمنافسه البراق من ساحل الشقيق في ختام دور المجموعات ، ويدخل الوطن هذا اللقاء برصيد 3 نقاط كما هو حال البراق إلا أن أبناء الشقيق في المركز الثالث بفارق الأهداف ويتطلعون خلال هذا اللقاء للتقدم إلى الوصافة وربما الصدارة بالنظر إلى المباراة الأخيرة بين إتحاد الرايات وصقور القاعدة .

وفي ثاني اللقاءات يقابل المتصدر إتحاد الرايات برصيد 6 نقاط صقور القاعدة لتأكيد تفوق كتيبة الإتي والإستمرار في الصدارة والأمل الأخير للصقور في تحقيق أول فوز وربما الدخول في منافسات البطاقة لصاحب المركز الثالث .

الجدير بالذكر أن البطولة تحظى بدعم ورعاية من مصنع حديد الوطن والشيخ سعيد بن علي بن عفتان ، كذلك تعاون من رابطة فرق الأحياء بعسير وشراكة مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ونادي الهلال ممثلا في إدارة المسؤولية الإجتماعية وفريق الهلال السعودي التطوعي وشرطة منطقة عسير في التواجد الأمني .