⁠⁠⁠⁠⁠القيادة تهنئ العاهل المغربي بذكرى يوم الشباب المجيد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين ، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.