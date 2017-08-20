بالصور.. شاب ثلاثيني يٌنفق ثروة ليتحول إلى عجوز ستيني - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب بولندي إلى أستخدام حيلة غريبة لجذب عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أنفق الشاب الذي يبلغ من العمر 35 عامًا ثروة ليتحول إلى مظهر عجوز في عمر الستين .

بدأ ” بأول ” شغفه في ممارسة الرياضة عندما كان في السادسة عشرة من عمره، وشارك صورا لعضلاته عبر إنستجرام، لكنه لم يجذب الاهتمام إلا عندما صبغ شعره ولحيته باللون الأبيض، بدأت تتابعه قاعدة جماهيرية كبيرة.

لدى ” بأول ” الآن أكثر من 339 ألف متابع، حيث يعتقد أغلبهم أنه في الستينات من عمره، كما بدأ بعضهم مقارنة “بأول” برجل الأعمال الإيطالي جانلوكا فاشي 49 عاما، الذي يشتهر بقوامه المثالي وشعره الرمادي.