" التنمية العقارية " تمهل مستفيدي التمويل المدعوم 24شهرا لسداد التزاماتهم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أفاد مصدر بصندوق التنمية العقارية أنه سيتم إمهال المستفيدين فترة 24 شهراً لتسديد التزاماتهم لدى البنوك؛ حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم كاملاً.

ولفت المصدر إلى أنه سيكون بمقدور الحاصل على التمويل التقسيط لمدة 30 سنة كحد أعلى، بشرط عدم تجاوز عمره 65 عاماً، موضحاً أن متوسط مدة إجراءات الإقراض لمن صدرت لهم موافقات بالدعم ستراوح بين (30-90) يوماً، حسب ” عكاظ “.

وأضاف أنه يجب على مَن صدرت لهم موافقات بالتمويل وعليهم التزامات بنكية أخرى، المبادرة بسدادها قبل الحصول على التمويل.

وأضاف أنه لن يتم الإعفاء من سداد قروض التمويل، إلاّ في حالة الوفاة فقط، التي يعقبها إفراغ الصك باسم الورثة.