⁠⁠⁠⁠⁠كشافو مكة يستقبلون حجاج ساحل العاج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقبلت مجموعة الخدمة الميدانية الـ ٢٥ التابعة لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية اليوم أولى طلائع حجاج دولة ساحل العاج البالغ عددهم ٤٥٠ حاجا.

وبين رئيس المجموعة بالمؤسسة المهندس فيصل على سيف الدي،أن المجموعة هيأت للحجاج مختلف الخدمات فى مقر سكنهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،لافتاً إلى أن إسهام كشافة شباب مكة المكرمة فى استقبال طلائع الحجاج وتقديم الورود لهم وماء زمزم خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب فى استقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال خدمتهم والترحيب بهم لعكس الصورة الحقيقية لشباب المملكة .