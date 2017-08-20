مطالب بوضع السفارات القطرية تحت الوصاية الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

طالب ضاحي خلفان، قائد شرطي دبي السابق، المجتمع الدولي، بوضع السفارات القطرية تحت الرقابة المشددة، لأنها حاضنة للجماعات الإرهابية في العالم.

وأوضح في تغريدة له على حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، أن نشطاء الجماعات الاخوانية والمرتزقة يلتقون مع أعضاء السفارات القطرية في الفنادق لإبعاد الشبهة عنهم.

وقال إن ” العروض السخية التي تقدمها البعثات القطرية للمتعاونين معها على نشاطاتها المشبوهة تجعل من صيد المتعاونيين أمرا سهلا “.

واكد أن الحكومة القطرية تنفق أمولا لا يتخيلها إنسان في دعم الارهاب، لدرجة أنها تعطي نشطاء الارهاب مبالغ طائلة يحددها الارهابي .