تعرف على أبرز خدمات هيئة الأمر بالمعروف في حج هذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تحرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على المواءمة الدائمة بين خططها وبرامجها المقدمة للحجاج ،وبين كافة التطورات التقنية والمعلوماتية وتوفير أقصى درجات الاهتمام بحجاج بيت الله الحرام، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة المؤكِّدة على الجهات العاملة في الحج ببذل كل أسباب إنجاح الحج وخدمة ضيوف الرحمن، فبالإضافة إلى تخصيص الرئاسة لأكثر من 900 عضو و 80 مترجماً لإيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحجاج لهذا العام ولرسم لوحة تتكامل فيها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفريضة الحج التي تنفرد المملكة العربية السعودية برعايتهما فقد أطلقت الرئاسة العامة عدداً من الخدمات الجديدة في حج هذا العام 1438هـ بعد مراجعة شاملة للوسائل المستخدمة خلال الأعوام السابقة والاحتياجات المستجدة تنوعت هذه الخدمات ما بين وسائل اتصالية مع مختلف شرائح الحجاج وتجهيزات تقنية ومادية.

وفي هذا السياق أوضح أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص أن الرئاسة قد وفرت مؤخراً 30 جهازاً لتغذية هواتف الحجاج بالمواد التوعوية المناسبة لهم وبلغاتهم حيث وفرت حزمة من البرامج التوعوية المجهزة لهذا الغرض، إضافة إلى تطوير نقاط التوزيع البالغ عددها 25 نقطة توزيع لتوافق الهوية الشكلية للرئاسة، كما أطلقت الرئاسة تطبيق (مبرور) الذي يحتوي على مضامين مهمة للحاج توفر له المعلومة الصحيحة المتعلقة بأداء نسكه، كما وفرت 5 مصليات متنقلة في عدد من المشاعر، وأنشأت صفحة على موقع الرئاسة تتعلق بالحج كما تم تجهيز المنصة التوعوية المتنقلة لخدمة أغراض التوعية في الحج.