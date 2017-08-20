" التعليم " :حضانات وروضات موسمية لرعاية أطفال ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تعتزم وزارة التعليم إطلاق حاضنات وروضات موسمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لخدمة الحجاج والمعتمرين الذين يصطحبون أطفالهم للأماكن المقدسة؛ لرعايتهم ووقايتهم من مخاطر الازدحام والضياع والعدوى.

وأشارت الوزارة أنها أنهت إعداد برنامج صحي وتربوي لاحتضان الأطفال من عمر شهر واحد إلى ست سنوات، لافتة إلى أن افتتاح الحاضنات والروضات سيخضع لاشتراطات إصدار التراخيص التي تقرَّها الوزارة ممثلة بوكالة التعليم الأهلي.

ونوهت إلى أن البرنامج سيعتمد نظاماً أمنياً مشدداً للحفاظ على أمن وسلامة الأطفال أثناء دخولهم وخروجهم من الروضات والحضانات، يشمل توثيق عملية دخول وخروج الطفل من المرفق ببصمة، بالإضافة إلى التأكد من هوية الطفل وهوية والديه، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.