" سياحة الباحة " تنفذ جولات تفقدية لعدد من المواقع الأثرية والتراثية - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة مؤخراً جولات تفقدية على عددٍ من المواقع الأثرية والتراثية بمنطقة الباحة ، بهدف رصد احتياجات المواقع،وشملت الجولة زيارة المواقع الأثرية والتراثية بقرية ذي عين التراثية ، وقصر بن رقوش وقرية الاطاولة التراثية وغيرها من المواقع الأثرية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة الباحة زاهر الشهري أن الهيئة تعمل وفقاً لبرامج متخصصة لترميم المواقع الأثرية ومباني التراث العمراني وتأهيلها سياحياً .

وبين الشهري أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو إزالتها وإلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو إلصاق الإعلانات عليها، كما لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني .

وأضاف أن الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية تأتي بتوجيهات ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة في سبيل الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية.