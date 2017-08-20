ضاحي خلفان يفضح قطر و يكشف علاقتها بالإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قال ضاحي خلفان، قائد شرطي دبي السابق : ” عندما ضيعت حكومة قطر احترامها وتقديرها للحكام العرب ضاعت، وكنا أول من نصحها بأنعبثها بالأمن في الوطن العربي سيكون مردوده سيء حتى على قطر.. بس من تنصح، اليوم قطر في حالة طوارئ.. وهذا ما لم نكن نتمناه لأي بلد في الوطن العربي.. بس من تنصح، بطانة الحكومة القطرية حولتنا نحن رجال الأمن إلى مرتزقة.. وحولت المرتزقة الأجانب إلى حماتها “.

وأضاف خلفان خلال تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: أن القرضاوي وعزمي والبغام والضفدعة جمال ريال وفيصل لعبوا بقطر.. متابعا: قطر دولة أسيرة تنظيم إرهابي، و تقاتل مع الانقلابيين في اليمن، والقاعدة الإخوانية الرئيسية، بعد سقوط القاعدة الاخوانية في مصر، أمست اليوم في قطر، وتحولت لقاعدة تفريخ الارهابيين، ولا يوجد اليوم بلد أخطر من قطر على السلم والأمن العالمين، بما تعده من دعم للقتلة والارهابيين، ومدرسة الاخوان في قطر من أخطر مدارس الارهاب.

وأكد أن العالم سيعاني من الذئاب المنفردة الذين رأيناهم خلال الأسابيع الماضية يقومون بعمليات إرهابية في أوروبا، وهؤلاء هم صناعة تنظيم الاخوان الذي يبيح القتل الجماعي الإرهابي بموافقة المفتي للجماعة الإخوانية، ولا يجوز أن تتعاطى حكومة مع الجماعة الإرهابية، الذيل أسوأ من الرأس، لأنه يلف، وعادت قطر تحت الوصاية التركية بسبب تهور حكومتها ومعاداتها للعالم العربي، وهناك قناعة عربية بعدم الاعتراف بالحكومة القطرية الحالية في عدد من الدول.

وأشار إلى أن العائلة تقرر إعادة الثقة في حاكم حكيم له احترامه في الوسط العربي، و تميم ضعيف لا قرار له يدار بالحمدين الهاربين من عقوبة المؤامرة على الملك عبدالله طيب الله ثراه.