تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصىة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران و عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة ،كذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها .

كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق ووسط المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج،بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .