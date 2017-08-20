مقتل شاب فرنسي في مشاجرة مع سودانيين - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلنت السلطات الإقليمية الفرنسية، مقتل شاب فرنسي طعنا بسكين خلال شجار مع 3 مهاجرين سودانيين، في مركز مساعدات اجتماعية في شمال فرنسا.

وأشارات الإدارة الإقليمية، إلى أن الشجار وقع مساء الجمعة داخل هذا المركز في بلدة ديفيون قرب مدينة كاليه، التي يصل إليها العديد من المهاجرين سعيا للانتقال إلى بريطانيا على الجانب الآخر من بحر المانش.

ووقع الشجار بين 3 شبان يستفيدون من الخدمات التي يقدمها هذا المركز، و3 سودانيين يعيشون في المركز نفسه، مؤكدًا أن الشاب الفرنسي توفي بعد أن تعرض للطعن في القلب.

وبحسب النيابة العامة التي فتحت تحقيقا فإن العناصر الأولى للتحقيق تدل على أن الشجار حصل بشأن شابة كانت مع هؤلاء الشبان.

واعتقلت الشرطة 3 سودانيين وفرنسيا تراوح أعمارهم بين السابعة والعشرين والثانية والثلاثين، وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن الموقوفين يعانون من جروح، وأطلق سراح الفرنسي بعد أن تأكد عدم علاقته بالحادث، وفي المقابل فإن السودانيين الثلاثة سيمثلون أمام القضاء الأحد.