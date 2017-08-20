عشرات المصلين يلجؤون لعيادات كفى للتخلص من السموم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة بتوعية 2400 مصل خلال الشهر الجاري بأضرار السموم وذلك عبر برنامج الجمعة.

وشمل برنامج الجمعة الذي أقيم في جامع بن حمد بحي المحمدية وجامع الاميرة بحي الحرازات و جامع الانصار بحي الخمرة وجامع الخير بحي الجوهرة ، عرضا مرئيا عن اخطار التدخين والمخدرات، وأعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة التعاطي، فيما أكد مدير جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن العشرات من المصلين أعلنوا اقلاعهم عن التدخين وانضموا لعيادات كفى لتلقي العلاج وذلك بعد ماتعرفوا من خلال برنامج الجمعة على حقيقة هذه الآفات ورؤوا أثرها بأعينهم.

هذا ويستهدف برنامج الجمعة خلال العام أكثر من 50 مسجدا في كافة أحياء محافظة جدة ، فيما يستفيد من البرنامج مالايقل عن 30 ألف مصل سنويا.