وسط معارضة داخلية إيران تبرم صفقة" النفط مقابل السلع " مع روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، أعلن عن صفقة روسية تتضمن ” النفط مقابل الغذاء ” مع إيران، وسيتم تنفيذها الشهر المقبل من خلال شراء 100 ألف برميل نفط من إيران يوميا.

وكشف الوزير الروسي أن هذه الصفقة ستتم وفق اتفاقية تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق، بحسب ما نقلت وكالة ” فارس ” الإيرانية .

وتبدأ روسيا استلام شحنات النفط نهاية الشهر المقبل.

وأضاف نوفاك أن ” تفاصيل الوثائق القانونية تمر بمراحلها الأخيرة “.

وأكد نوفاك أن كمية النفط الإيرانية في إطار اتفاقية ” النفط مقابل السلع ” قد تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، أي 5 ملايين طن في السنة من إيران، حسب وكالة ” انترفاكس ” الروسية.

وتصدر موسكو قد إلى طهران في المقابل بضائع بقيمة 45 مليار دولار في السنة في إطار هذا البرنامج.

وتعارض العديد من الشخصيات الاصلاحية البارزة في إيران تنتقد بشدة تحالف طهران مع موسكو وترى بأن النظام الإيراني بات تابعا بشكل كامل لروسيا.

وفي وقت سابق وصفت ” جبهة إيران الديموقراطية ” المعارضة، منح القواعد العسكرية الإيرانية لروسيا، بأنه ” خيانة ” وقالت في بيان إن الاتفاقيات العسكرية الإيرانية مع الروس، وكذلك العقود النفطية والاقتصادية مع الشرق والغرب، أدت إلى تغطية جرائم نظام ولاية الفقيه والإعدامات والانتهاكات التي يقوم بها النظام ضد شعبه وشعوب المنطقة “.