المملكة تؤسس مركز " خليجي - أمريكي " لمكافحة الإرهاب مقره الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تنفيذاً لبنود الاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، تشرع المملكة في اتخاذ خطوات عملية لتأسيس مركز خليجي – أمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق أن المجلس سيعقد اجتماعات مع الجهات المختصة بالدول الخليجية لاستكمال متطلبات تنفيذ المركز، موضحاً أن مقر المركز سيكون بالعاصمة الرياض.

وأضاف إن الأمانة تعمل حالياً لتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض، خاصةً فيما يتصل بملف مكافحة الإرهاب ومتابعة الإجراءات القانونية التي يجب أن تتم في كل دول المجلس واستكمال جميع المصادقات اللازمة.

جدير بالذكر أن القمة الخليجية – الأمريكية التي عُقدت بالرياض في مايو الماضي، شهدت الإعلان عن إنشاء المركز بهدف التصدي لتمويل الإرهاب ومراقبة التحويلات المالية الصادرة أو الواردة من وإلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات المشتركة بهذا الشأن.