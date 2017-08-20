مصرع وإصابة 4 مواطنين إثر تعرضهم لصاعقة رعد في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

لقت سيدة سعودية مصرعها في مدينة طربزون شمال تركيا؛ إثر تعرضها لصاعقة رعدية أثناء تناولها الطعام في مرتفعات منتزه السلطان مراد، فيما أصيب 3 أفراد من أسرتها بإصابات متفاوتة.

وروى زوج المواطنة المتوفاة عبدالعزيز السويد، إن أفراد أسرته كانوا مع خالهم في مرتفعات السلطان مراد بطربزون الخميس الماضي، وخلال تناولهم الغداء ضربت صاعقة الموقع، وتسببت في وفاة زوجته، وتعرضت ابنتاه لشرار الصاعقة واحترقت عباءتهما، فيما أصيب خالهما بحروق.

وتابع أن زوجته فارقت الحياة في المستشفى بعد تأخر إسعافها؛ بسبب تأخر عربة الإسعاف لحاجز اللغة وعدم قدرتهم على التواصل مع المسعفين بشكل جيد، وبُعد المستشفى من موقع الحادثة، مبيناً أن ابنتيه وصلتا أمس السبت إلى منطقة القصيم، وسيصل جثمان زوجته غداً الإثنين برفقة ابنه.