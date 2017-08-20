مصرع وإصابة 4 مواطنين إثر تعرضهم لصاعقة رعد في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع وإصابة 4 مواطنين إثر تعرضهم لصاعقة رعد في تركيا
لقت سيدة سعودية مصرعها في مدينة طربزون شمال تركيا؛ إثر تعرضها لصاعقة رعدية أثناء تناولها الطعام في مرتفعات منتزه السلطان مراد، فيما أصيب 3 أفراد من أسرتها بإصابات متفاوتة.
وروى زوج المواطنة المتوفاة عبدالعزيز السويد، إن أفراد أسرته كانوا مع خالهم في مرتفعات السلطان مراد بطربزون الخميس الماضي، وخلال تناولهم الغداء ضربت صاعقة الموقع، وتسببت في وفاة زوجته، وتعرضت ابنتاه لشرار الصاعقة واحترقت عباءتهما، فيما أصيب خالهما بحروق.
وتابع أن زوجته فارقت الحياة في المستشفى بعد تأخر إسعافها؛ بسبب تأخر عربة الإسعاف لحاجز اللغة وعدم قدرتهم على التواصل مع المسعفين بشكل جيد، وبُعد المستشفى من موقع الحادثة، مبيناً أن ابنتيه وصلتا أمس السبت إلى منطقة القصيم، وسيصل جثمان زوجته غداً الإثنين برفقة ابنه.
ساميه[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 47 دقيقة
سبحان الله دائما سفر العوائل الكبيرة مع بعض في الغالب تحصل مصائب حوادث موت قتل وغيرها ، السفر برا السعودية يفضل ان تكون كل عائلة لوحدها ولا تزيد عن ثلاثة الى خمسة اشخاص بالكثير ، والشيء الثاني هالحريم مايخلون التصوير والهياط على بعض ممكن صقعت بعين العين حق ، لذلك مادر هالحريم رايحين تسويق واعلانات والا رايحين يونسون انفسهم ويستمتعون اذا فيه تصوير احتفظي فيه لنفسك ذكرى
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 39 دقيقة
وما تدري نفس باي ارض تموت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32459 ] نشر منذ 35 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, قدر الله وما شاء فعل ,, الله يرحم من توفي ويشفي من أُصيب ,, آمين ,,
,, صحيح التصوير والفشخره مالها داعي ، مثل اللي يحط نفسه نيشان لأهل الرمايه ،،