ابن مريضة بمستشفى حكومي يكسر وجه الطبيب السعودي المعالج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

اعتدى ابن مريضة -بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية بالرياض- بالضرب على الطبيب السعودي يعمل في العناية المركزة، ما أسفر عن تعرضه لكسور في الوجه.

وأفادت مصادر أن الطبيب تعرض للاعتداء أثناء معاينته لحالة المريضة؛ حيث هجم عليه ابنها -الذي يعمل في القطاع العسكري- ولكمه في وجهه.

وذكرت أن الطبيب يعاني من كسور بعظام الوجه وإصابة قوية بالقرنية في العين اليسرى، مبينة أن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك، زاره للاطمئنان عليه، فيما أحالت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع قضية الطبيب للنيابة العامة.