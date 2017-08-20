ابن مريضة بمستشفى حكومي يكسر وجه الطبيب السعودي المعالج - صحيفة صدى الالكترونية

ابن مريضة بمستشفى حكومي يكسر وجه الطبيب السعودي المعالج
اعتدى ابن مريضة -بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية بالرياض- بالضرب على الطبيب السعودي يعمل في العناية المركزة، ما أسفر عن تعرضه لكسور في الوجه.
وأفادت مصادر أن الطبيب تعرض للاعتداء أثناء معاينته لحالة المريضة؛ حيث هجم عليه ابنها -الذي يعمل في القطاع العسكري- ولكمه في وجهه.
وذكرت أن الطبيب يعاني من كسور بعظام الوجه وإصابة قوية بالقرنية في العين اليسرى، مبينة أن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان المالك، زاره للاطمئنان عليه، فيما أحالت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع قضية الطبيب للنيابة العامة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18313 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعينه ع الغرامه والسجن
ويعالج وجه الدكتور🤔
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم -مهما بلغ بك الحال من خوفك وقلقك ع قريبك المريض من المفترض ان لاتصل لمثل هذه الحاله-
الله المستعان[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 20 دقيقة
يستاهل ماضربه الا ان مقصر ف علاج امه خليهم يمكن يحسون علي دمهم اخطاء طبيه وشهتدات مزوره والمسكين وال رايح ف الرجلين المواطن ونشدد علي ان تتخذ وزراه الصحه علي كل دكتور اجنبي ولا مواطن مزور شهاده الطب يعاقب اشد عقاب السيف الاملح ارواح الناس ماهي لعبه