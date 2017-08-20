أوكرانيا تستعد لاستئناف النزاع المسلح ضد جمهورية دونيتسك - صحيفة صدى الالكترونية

كييف(صدى):

كشف نائب قائد العمليات فى جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، ادوارد باسورين، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكرانى يستعد لاستئناف النزاع المسلح ويقوم بتعزيز إمدادات الذخيرة والوقود فى منطقة غورلوفكا، بحسب ” سبوتنيك “.

وذكر باسورين للصحفيين: ” خلال الأيام القليلة الماضية، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بأعمال استفزازية فى غورلوفكا، ولدينا معلومات تشير إلى زيادة إمدادات الذخائر والوقود للوحدات فى تلك المنطقة “.

وتابع باسورين: ” قيادة القوات المسلحة فى جمهورية دونيتسك تعرب عن قلقها إزاء هذه الحقائق، التى تشير إلى أن كييف تعد لاستئناف النزاع المسلح “.

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، تعبيرا عن المعارضة للانقلاب الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير من نفس العام. ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى .