بالفيديو.. عمرو أديب: المملكة نموذجاً لتماسك الجبهة الداخلية وشعبها على قلب رجل واحد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تداول الحساب الرسمي للدرع السعودي على موقع التواصل ” تويتر ” ، فيديو قصير يتحدث فيه الإعلامي المصري عمرو أديب عن المملكة ومليكها وشعبها.

وذكر أديب بالتسجيل الصوتي المعلق عل صور متعددة من الداخل السعودي، أنه زار الرياض قريبا وتحدث عن مدى تماسك الجبهة الداخلية بالمملكة حيث قال ” كنت بالرياض، الذي يذهب للرياض يرى نموذجا للجبهة الداخلية، المملكة وطن يخوض حرباً والوعي لدى شعبها غير عادي ”

وتابع ” كل الشعب فاهم وعارف الملك بيعمل ايه وولي العهد بيعمل ايه، شعب يواجه الإرهاب تسانده قواته المسلحة ومؤسساته الأمنية “.

وأعرب أديب عن تقديره لتوحد شعب المملكة تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائلاً ” السعودية قبائل ومناطق كثيرة ولكنهم جميعاً على قلب رجل واحد .. على قلب سلمان بن عبد العزيز ”