إسبانيا تعلن عملية أمنية موسعة في إقليم كتالونيا - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

أعلنت شرطة كاتالونيا، أنها بدأت عصر أمس السبت تنفيذ ” عملية أمنية كبيرة ” فى سائر أنحاء الإقليم الواقع فى شمال شرق إسبانيا حيث لا تزال السلطات تبحث عن أحد أفراد الخلية الجهادية التى ارتكبت اعتداءى برشلونة وكامبريلس.

وذكرت شرطة الاقليم فى تغريدة على موقع تويتر ” عملية امنية كبيرة فى سائر انحاء الاقليم ” ، داعية السكان الى عدم نشر اى معلومة تتعلق بحواجز التفتيش التى باشرت بنصبها على الطرقات وذلك لدواع امنية.

كما أوضح متحدث باسم الشرطة الكاتالونية لوكالة فرانس برس ان العملية الامنية مرتبطة بالاعتداءين اللذين اوقعا 14 قتيلا عصر الخميس وفجر الجمعة، رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن السلطات الاسبانية أعلنت أنها ” فككت ” الخلية التى ارتكبت اعتداءى برشلونة وكامبريلس اللذين تبناهما تنظيم داعش لكنها ما زالت تبحث عن مشتبه به واحد لا يزال متواريا هو المغربى يونس ابو يعقوب (22 عاما) الذى نشرت صورته.