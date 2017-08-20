" الداخلية " و " العمل " تكثفان الجهد الميداني لضبط مخالفي التوطين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أفادت مصادر أن برنامج توطين الوظائف بالمناطق، الذي أقرته وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، سيعيد فتح ملف سعودة أسواق الخضار ومحال الذهب للواجهة مجدداً، باعتبارها الأنشطة المتوقع أن توفر فرص عمل عديدة للشباب السعودي.

وأشارت المصادر، أن البرنامج سيشمل جميع برامج التوطين، التي صدرت فيها قرارات سابقة ولم تفيذ، أو تم التراجع عنها، مضيفة أنه سيكون هناك حملات تفتيش لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين، وتكثيف الجهد الميداني لضبط المخالفين لقرار التوطين وتزويد أمانة البرنامج بذلك.

يذكر أن البرنامج جرى إقراره بمشاركة وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الأمن العام ومديرية الجوازات، حيث تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك؛ لتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل وخطط التفتيش.