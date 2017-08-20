الداعية طلال الدوسري يقدم نصائح تربوية في مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه فضيلة الشيخ طلال الدوسري، عددا من النصائح والتوجيهات التي ينبغي على المسلمين جميعا التحلي بها تجعله محبوباً عن الله وعند الناس.

وألقى الدوسري مجموعة من القصائد، خلال محاضرة توعوية قصيرة في مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه، استمتع بها زوار المهرجان.

وأعرب الشيخ طلال الدوسري عن شكره وتقديرة للقائمين على مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه وعلى رأسهم الأمير ” عبدالله بن ناصر ” ، مثنيا على حفاوة الاستقبال من مدير مهرجان خميس مشيط الاستاذ ” يحي شعيب “.

وقدمت فرقة مجموعة السعادة الترفيهيه العديد من المسابقات والفقرات المميزة، وتم تقديم هدايا للفائزين ، كما تم السحب في ختام العرض المسرحي على العديد من الهدايا للحضور.

الجدير بالذكر أن مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الأمير ” عبدالله بن ناصر ” والتي تحظي بمتابعه مستمره من سموه.