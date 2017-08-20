الشرطة الفرنسية: تنفي إطلاق النار أثناء إيقاف مطلوبين محطة قطارات " نيم " - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قالت الشرطة الفرنسية، أنه لم يحدث إطلاق نار خلال عملية أمنية داخل محطة قطارات مدينة ” نيم “.

وأفادت الشرطة، مساء أمس السبت، إنها أوقفت شخصا فى مدينة نيم لمطابقته لمواصفات أحد المطلوبين لديها، طبقا لقناة ” سكاى نيوز ” .

وأوقفت الشرطة حركة القطارات وأخلت المحطة فى مدينة نيم وطلبت من المواطنين الابتعاد عن المنطقة، وأشارت معلومات أولية إلى خروج مسلحين من قطار قادم من باريس وفتحوا النار وأصابوا عددا من المارة الأمر الذى نفته الشرطة الفرنسية.