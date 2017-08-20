العثور على سيارة مستخدمة في حادث برشلونة الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد (صدى):

نجحت الشرطة الإسبانية في العثور على إحدى السيارات التي استخدمها الإرهابيون في حادث الدهس الذي وقع في كتالونيا وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات، حسبما ذكرت ذلك قناة ” روسيا اليوم “.

وقالت الشرطة الإسبانية إن البحث جار عن يونس أبو يعقوب الذى قاد الشاحنة ودهس العشرات وقتل 14 شخصا يوم الخميس الماضى فى ميدان راس رامبلاس بمدينة برشلونة الإسبانية.

يذكر أن أنباء وردت في وقت سابق أفادت بأن المتهم الرئيسى فى هجوم برشلونة هو موسى أوكبير الذى قتل لاحقا مع أربعة أشخاص آخرين أثناء تنفيذهم عملية دهس فى مدينة كامبريلس غربى برشلونة.