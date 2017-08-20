اليوم.. بدء الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي العربي برئاسة المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تنطلق اليوم الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية رقم مائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية برئاسة المملكة، للإعداد لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية.

وتبدأ الاجتماعات التحضيرية باجتماع اللجنة الاجتماعية يليها اللجنة الاقتصادية يومي الاثنين والثلاثاء ثم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين يوم الأربعاء وصولا للاجتماع الوزاري الخميس المقبل الذي يعقد أيضا برئاسة المملكة.