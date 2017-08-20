" المرور " تلغي مخالفات رصدها " باشر " و " ساهر " لعدم دقة الصور - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وجهت مدير الإدارة العامة للمرور، بإلغاء المخالفات التي يرصدها نظاما ” ساهر ” و ” باشر ” حال عدم تضمنها صوراً دقيقة مستكملة البيانات كافة.

وبدأت عدد من إدارات المرور بالمملكة بإلغاء مخالفات مرورية بعد تسجيلها؛ لنقص حيثيات رصدها، من جانب عدم دقة الصور المرصودة.

وأفادت مصادر أن عدد المخالفات المرورية التي تُلغى بشكل يومي يتجاوز الألف مخالفة، بعد إصدار الهيئات المرورية قرارات بذلك، بحسب صحيفة ” المواطن “.