" المرور " تلغي مخالفات رصدها " باشر " و " ساهر " لعدم دقة الصور - صحيفة صدى الالكترونية

” المرور ” تلغي مخالفات رصدها ” باشر ” و ” ساهر ” لعدم دقة الصور
وجهت مدير الإدارة العامة للمرور، بإلغاء المخالفات التي يرصدها نظاما ” ساهر ” و ” باشر ” حال عدم تضمنها صوراً دقيقة مستكملة البيانات كافة.
وبدأت عدد من إدارات المرور بالمملكة بإلغاء مخالفات مرورية بعد تسجيلها؛ لنقص حيثيات رصدها، من جانب عدم دقة الصور المرصودة.
وأفادت مصادر أن عدد المخالفات المرورية التي تُلغى بشكل يومي يتجاوز الألف مخالفة، بعد إصدار الهيئات المرورية قرارات بذلك، بحسب صحيفة ” المواطن “.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18301 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد ماسددنا🤔
يوم١٧رمضان مقفلين المدخل فالدايري
سألت العسكري متى تفتحون
والله مغير هالكلمتين
على طول جاء عند اللوحة وصور نزلت مخالفة انظمةالسير
الحمد لله أني ماسلمت علية ولا كان نزلت لي مخالفة سلم علييييييه🤔
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 1 ساعة
ياخوي سعد لاتسلم ولا تتكلم إدفع المخالفه وإنت ساكت وإلا إن تكلمت راح تندم .
هههههههه😁.ههههههههه😄.هههههههه😅.ههههههههه.🤣.
مجرد رأي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس