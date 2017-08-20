بدء استقبال توكيل الأضاحي في جمعية البر بالدوادمي.. اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تستقبل جمعية البر الخيرية في محافظة الدوادمي بدءاً من اليوم , توكيل الأضاحي، وذلك في مقر الجمعية على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة.

وقال رئيس الجمعية سعد بن محمد الطخيس أن مشروع التوكيل يتيح للجمعية شراء الأضحية وذبحها يوم العيد نيابة عن المضحي وتوزيعها على مستفيدي الجمعية من الفقراء والأيتام والأرامل, من أجل التيسير على المضحين وإيجاد رابط من روابط التكافل بين أفراد المجتمع، والحرص على إحياء شعيرة الأضحية وفق الشريعة الاسلامية، مشيراً إلى أن قيمة الأضحية للحري 1000 ريال و1200 ريال للأغنام النجدي والنعيمي.