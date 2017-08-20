 بالفيديو.. شاب يسرق الذهب ويهرب ركضاً - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. شاب يسرق الذهب ويهرب ركضاً

بالفيديو.. شاب يسرق الذهب ويهرب ركضاً
نايف السالم(صدى):

وثقت أحد كاميرات المراقبة مقطعاً للفيديو أظهر قيام مواطن شاب بسرقة حلي من الذهب من أحد محلات المجوهرات، بعد مغافلة البائع.

ويظهر بالمقطع المصور، الشاب وهو يطلب من البائع أن يرى بعض قطع المشغولات الذهبية، ليحضر له العديد من الأطقم الذهبية.

وغافل الشاب البائع حيث بدا مهتماً بشراء أحد الأطقم الذهبية حتى تمكن من طقمين منها، وفر بهما هارباً من المحل، فيما طارد العاملون السارق للحاق به.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 43 دقيقة

ان شاء الله يقبضون علية و مفروض يكون في المحل مراقب حتي ينتبة للمتسوقين خصوصا اذا نسي البائع المراقبة

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