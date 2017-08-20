بالفيديو.. طرد نائبة استرالية أساءت للمسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

سيدني(صدى):

تداول نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً للنائبة الأسترالیة بولین ھانسون وهي تتعرض للطرد من أحد المحلات التجاریة في أسترالیا، والمقطع القديم الذي يعاد تداوله جاء على خلفیة مطالبتھا المتواصلة بحظر ارتداء النقاب على المسلمات في أسترالیا.

وأظهر المقطع المصور -المعاد تداوله- صاحب المحل التجاري وهو يتحدث بلهجة هجومية للنائبة التي تنتمي للیمین المتطرف، ليؤكد لها أنها شخص غير مرغوب فيه للدخول إلى متجره، فيما واجه الحاضرون موقفه بالتصفيق الحاد.

جدير بالذكر أن هانسون ارتدت برقعاً قبل الأسبوع الماضي وتوجهت به لمقر البرلمان وجلست به لمدة 20 دقيقة على مقعدها، وذلك ضمن حملتها ضد الزي الإسلامي ومحاولتها لفرض حظر على ارتدائه وعلى بناء المساجد بزعم ” الدواعي الأمنية ” ، وهو الأمر الذي أثار غضب الحكومة والمسلمين هناك.