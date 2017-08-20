بالفيديو.. طرد نائبة استرالية أساءت للمسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طرد نائبة استرالية أساءت للمسلمين
تداول نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً للنائبة الأسترالیة بولین ھانسون وهي تتعرض للطرد من أحد المحلات التجاریة في أسترالیا، والمقطع القديم الذي يعاد تداوله جاء على خلفیة مطالبتھا المتواصلة بحظر ارتداء النقاب على المسلمات في أسترالیا.
وأظهر المقطع المصور -المعاد تداوله- صاحب المحل التجاري وهو يتحدث بلهجة هجومية للنائبة التي تنتمي للیمین المتطرف، ليؤكد لها أنها شخص غير مرغوب فيه للدخول إلى متجره، فيما واجه الحاضرون موقفه بالتصفيق الحاد.
جدير بالذكر أن هانسون ارتدت برقعاً قبل الأسبوع الماضي وتوجهت به لمقر البرلمان وجلست به لمدة 20 دقيقة على مقعدها، وذلك ضمن حملتها ضد الزي الإسلامي ومحاولتها لفرض حظر على ارتدائه وعلى بناء المساجد بزعم ” الدواعي الأمنية ” ، وهو الأمر الذي أثار غضب الحكومة والمسلمين هناك.
abdul[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 1 ساعة
﴿ إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ ﴾
AL MUMINOON 109,110,111
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 45 دقيقة
في بلاد الغرب ..
يغضب الناس من اجل مراعاة مشاعر المسلمين ..
من نائبة برلمانية تطالب بمنع الحجاب ..
وفي بلاد المسلمين ..
وعلى صدر صفحات بعض صحفهم ..
ينشرون صورا لنساء عاريات ..
حتى العورة المغلظة ..
من أجل ماذا ..!!؟
ألا يستحون من الناس .. ؟
ألا يخافون الله ؟
ألا يراعون الأنظمه ؟
ألا يخشون من نشر الفساد ؟
تبا لهم وسحقا ..
ألهاذا الحد وصل بكم الحال من الإنحطاط
إلى أن تنشروا صورا لنساء عراة !!!!!!!!!!!!!!؟
وعلى صدر صفحاتكم ..
وفي أكثر من موقع .. !!!؟ .