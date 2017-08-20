الخطوط السودانية تقدم ساندوتشات فول وطعمية للركاب - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

فى واقعة طريفة، قامت الخطوط الجوية السودانية، مساء السبت، بتقديم وجبة فول وطعمية لركاب رحلتها المتجهة إلى بورسودان ، تعويضا عن تأخر إقلاع الرحلة 5 ساعات.

وتلقى مكتب الخطوط بمطار القاهرة إشارة بتأخر الطائرة لأكثر من 5 ساعات، وطبقا لقوانين الطيران الدولية يجب على الشركة تقديم وجبة للركاب.

ولم يجد مسئول الشركة طريقة لسد جوع الركاب بأسعار زهيدة، إلا اللجوء لشراء ساندوتشات فول وطعمية من أحد المطاعم العاملة بحرم مطار القاهرة.

وتناول الركاب الوجبة بدون ضيق، واستأنفت الطائرة رحلتها