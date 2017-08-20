تدشين موقع " مدربات المملكة " بمقهي حلا النسائي - صحيفة صدى الالكترونية

العنود العتيبي(صدى):

دشن موقع المدربات السعوديات الالكتروني، صباح السبت، حفل بالمقهى ” حلا النسائي ” في العاصمة الرياض.

أوضحت مريم عيد الثنيان المتحدثة باسم الموقع، في كلمة بأن تدشين الموقع والذي يعنى بجمع المعلومات الأكاديمية والدورات التدريبية لأكثر من ٣٠٠ مدربه سعوديه معتمده، جاء بعد عمل دؤوب استمر لمدة عامين من فريق عمل مميز من عدد من مدربات المملكة تتقدمهم القائدة ومؤسسة الموقع الأستاذة سهام الحارثي ليصبح الحلم حقيقة تواكب بتطلعاتها رؤية المملكة 2030 وتصبح للمرأة بصمة واضحة يحتذي بها.

كما تحدثت الأستاذة سهام الحارثي رئيسة الموقع، عن آليه العمل المتبعة بالموقع وأنه عالم مصغر للمدربات والتدريب ويعنى بجمع سيرة الذاتية ومقتطفات عن ما قدموه من أعمال وإبداع في عالم التدريب.

وتحدثت أيضا حنان محمد دين عن شراكتها، بارتباط متجر الحرفيات السعوديات بموقع المدربات السعوديات.

كما عبرت الأستاذة تهاني المطيري وهي إحدى الداعمين للموقع بكلمة عنوانها العز والفخر بالمرأة السعودية، قائله: ” في هذا اليوم حُق لنا أن نفخر بتدشين هذا المنتج الرائع ( موقع المدربات السعوديات الإلكتروني) والعمل على خروجه لدائرة الضوء ” ، حتى يكون إحدى منطلقات الإبداع والتفرد للمدربة السعودية الطموحة التي أثبتت ولازالت تثبتُ قدرتها على التميز والعطاء؛ من خلال ما نتابعه ونشاهده بشكل يومي من أنشطة تدريبية تقودها المدربة السعودية وتشرف عليها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلي أن هذا الموقع جاء لينظمِ العِقد التدريبي النسائي ويخرج بأجمل حُلة من خلال عمل منظم يتبناه هذا الموقع، موضحًا أن مثل هذا الموقع فرصة لكل المبدعات من مدربات بلادي حتى يثبتوا أقدامهم في عالم التدريب ويقدموا للمجتمع روائعهم ويدعموا الخطط التنموية التي تتبناها خطة التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ لأن للتدريب اليد الطولى في تحقيقها وللمرأة دور كبير كعنصر فاعلٍ فيها .

وفي نهاية الحفل ونيابة عن سهام الحارثي قامت الثنيان بتقديم الشهادات التذكارية والدروع للداعمين والرعاة والجهات الإعلامية المشاركة تقديراً لهم على جهودهم التنظيمية لإنجاح الحفل.

