بالفيديو والصور.. حفل زفاف نجم مسرح مصر مصطفى خاطر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

احتفل نجم مسرح مصر، الفنان مصطفى خاطر، بحفل زفافه على ” روان هلال ” ، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور أسرة العروسين، وعدد من الفنانين، على رأسهم نجوم مسرح مصر، وأحيت الحفل المطربة بوسي.

يذكر أن آخر أعمال ” خاطر ” كان مسلسل ” هربانه منها ” ، كما يعرض له حاليا بدور العرض فيلم ” هروب اضطرارى ” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة.