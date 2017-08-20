 بالفيديو والصور.. حفل زفاف نجم مسرح مصر مصطفى خاطر - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو والصور.. حفل زفاف نجم مسرح مصر مصطفى خاطر

بالفيديو والصور.. حفل زفاف نجم مسرح مصر مصطفى خاطر
أماني الغامدي(صدى):

احتفل نجم مسرح مصر، الفنان مصطفى خاطر، بحفل زفافه على ” روان هلال ” ، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور أسرة العروسين، وعدد من الفنانين، على رأسهم نجوم مسرح مصر، وأحيت الحفل المطربة بوسي.

يذكر أن آخر أعمال ” خاطر ” كان مسلسل ” هربانه منها ” ، كما يعرض له حاليا بدور العرض فيلم ” هروب اضطرارى ” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة.

فيديو زفة نجم #مسرح_مصر مصطفى خاطر وعروسته روان

فيديو زفة نجم #مسرح_مصر مصطفى خاطر وعروسته روان

Posted by ‎MBC مصر‎ on Saturday, August 19, 2017


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 35 دقيقة

ربنا يسعدهم ان شاء الله

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