بالفيديو والصور.. حفل زفاف نجم مسرح مصر مصطفى خاطر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. حفل زفاف نجم مسرح مصر مصطفى خاطر
احتفل نجم مسرح مصر، الفنان مصطفى خاطر، بحفل زفافه على ” روان هلال ” ، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور أسرة العروسين، وعدد من الفنانين، على رأسهم نجوم مسرح مصر، وأحيت الحفل المطربة بوسي.
يذكر أن آخر أعمال ” خاطر ” كان مسلسل ” هربانه منها ” ، كما يعرض له حاليا بدور العرض فيلم ” هروب اضطرارى ” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة.
فيديو زفة نجم #مسرح_مصر مصطفى خاطر وعروسته روان
فيديو زفة نجم #مسرح_مصر مصطفى خاطر وعروسته روان
Posted by MBC مصر on Saturday, August 19, 2017
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 49 دقيقة
الف مبروك يا دَرش .💐.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 35 دقيقة
ربنا يسعدهم ان شاء الله