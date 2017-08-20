بالفيديو.. لحظة انتحار فتاتين في منغوليا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة انتحار فتاتين في منغوليا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انتحار فتاتين من دولة منغوليا، بعدما صعدتا أعلى مبنى مكون من 9 طوابق وقفزتا من فوقه.
وأظهر المقطع المتداول الفتاتين وهما تقفان فوق سطح المبنى المرتفع، حيث ارتدت إحداهما رداء أبيض والأخرى أسود، وانتظرتا لبرهة، ثم أمسكت كل منهما بيد الأخرى، وقفزتا صارختين.
وأسرع المتواجدون في المكان، بعد أن صدموا بالمشهد، تجاه الفتاتين اللتين لم تتحركا عقب السقوط على الأرض، محاولين إنقاذهما، وذلك في مدينة أردينيت بدولة منغوليا.
درة البسامي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعجبني الصامل مهما كانت الظروف والأحوال…
درة البسامي[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعجبني الصامل مهما كانت الظروف والأحوال….
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياساتر صوت الضربه عالي
كثر الانتحار في كل مكان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14000 ] نشر منذ 1 ساعة
شايفينها شطاره 😣
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . جهنم تقول هل من مَزيد .
عزوبي[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 58 دقيقة
من المسؤول … الله اعلم
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله هذه المقاطع والمناظر خطر كبير على عيالنا من كثر مايشوفها يستسهلها ويقلد ويطبقها شوفوا حتى صار عندنا تبلد اوعدم اهتمام اذاحد انتحر من كثر مانشوف ونسمع ولانتأثر صار الموضوع عادي وكأنه قط ولاقرد قفز مش انسان والخوف يصير على هذه الاجيال عادي وفعله وتطبيقه عادي اللهم احفظنا وثبت الايمان في قلوبنا وابعد عنا كل شريارب. العالمين