 بالفيديو.. لحظة انتحار فتاتين في منغوليا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. لحظة انتحار فتاتين في منغوليا

بالفيديو.. لحظة انتحار فتاتين في منغوليا
أولان باتور(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انتحار فتاتين من دولة منغوليا، بعدما صعدتا أعلى مبنى مكون من 9 طوابق وقفزتا من فوقه.

وأظهر المقطع المتداول الفتاتين وهما تقفان فوق سطح المبنى المرتفع، حيث ارتدت إحداهما رداء أبيض والأخرى أسود، وانتظرتا لبرهة، ثم أمسكت كل منهما بيد الأخرى، وقفزتا صارختين.

وأسرع المتواجدون في المكان، بعد أن صدموا بالمشهد، تجاه الفتاتين اللتين لم تتحركا عقب السقوط على الأرض، محاولين إنقاذهما، وذلك في مدينة أردينيت بدولة منغوليا.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعجبني الصامل مهما كانت الظروف والأحوال…

[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعجبني الصامل مهما كانت الظروف والأحوال….

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياساتر صوت الضربه عالي
كثر الانتحار في كل مكان

[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله . جهنم تقول هل من مَزيد .

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 58 دقيقة

من المسؤول … الله اعلم

[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 38 دقيقة

والله هذه المقاطع والمناظر خطر كبير على عيالنا من كثر مايشوفها يستسهلها ويقلد ويطبقها شوفوا حتى صار عندنا تبلد اوعدم اهتمام اذاحد انتحر من كثر مانشوف ونسمع ولانتأثر صار الموضوع عادي وكأنه قط ولاقرد قفز مش انسان والخوف يصير على هذه الاجيال عادي وفعله وتطبيقه عادي اللهم احفظنا وثبت الايمان في قلوبنا وابعد عنا كل شريارب. العالمين

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