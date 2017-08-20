بالفيديو.. لحظة انتحار فتاتين في منغوليا - صحيفة صدى الالكترونية

أولان باتور(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انتحار فتاتين من دولة منغوليا، بعدما صعدتا أعلى مبنى مكون من 9 طوابق وقفزتا من فوقه.

وأظهر المقطع المتداول الفتاتين وهما تقفان فوق سطح المبنى المرتفع، حيث ارتدت إحداهما رداء أبيض والأخرى أسود، وانتظرتا لبرهة، ثم أمسكت كل منهما بيد الأخرى، وقفزتا صارختين.

وأسرع المتواجدون في المكان، بعد أن صدموا بالمشهد، تجاه الفتاتين اللتين لم تتحركا عقب السقوط على الأرض، محاولين إنقاذهما، وذلك في مدينة أردينيت بدولة منغوليا.

