أمانة الأحساء تكذب إم بي سي حول وجود مردم للنفايات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفت أمانة الأحساء، اليوم السبت، ما أذيع ببرنامج ” MBC في أسبوع ” ، انتقد فيه وجود مردم للنفايات بالأحساء، يتسبب في كثير من الأمراض، مؤكدة أن ما جاء في البرنامج غير صحيح، وخال من المصداقية، ولم يقر أي تقرير طبي أو رسمي الادعاءات الواردة.

وأشارت إلى أن التقرير افتقد إلى المهنية الإعلامية بتجاهل الرأي الآخر وهي أمانة الأحساء، علما بأنه تم التنسيق مع معد التقرير بأن تقوم أمانة الأحساء بمداخلة تليفونية لبيان الوجه الصحيح، وهو ما لم يحدث.

وأضافت أن التقرير فاقم الحدث بأسلوب إثاري للرأي العام دون إثباتات، وأن المتحدثين في التقرير ذكروا أن النفايات كيميائية، وأن هناك مريضًا مصابًا بالربو في كل بيت من الهجرة، وهذا غير صحيح البتة، علما أن المردم على بعد 3 كيلو من هجرة ” مريطبة ” و ” سودة ” ، وعمره قرابة 40 عامًا، قبل اعتماد هجرة ” مريطبة ” بسنوات.

ولفتت إلى أن الحرائق التي نشبت مؤخرا أغلبها بفعل فاعل وفي أجزاء متفرقة من المردم، وأن دخان الحريق في أحد المقاطع في التقرير، هو نتيجة حريق إطارات سيارات تم إشعالها بفعل فاعل أيضًا في أكثر من موقع في المردم، وفي يوم التصوير وتمت السيطرة عليه.