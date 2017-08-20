 القبض علي المطلوب الاخير في خلية العبدلي الكويتية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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القبض علي المطلوب الاخير في خلية العبدلي الكويتية

القبض علي المطلوب الاخير في خلية العبدلي الكويتية
خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض مساء اليوم السبت، على المحكوم عليه الهارب في قضية ما يسمى بـ ” خلية العبدلي ” .

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية – في بيان صحفي مساء اليوم – أنه استكمالا لجهود الجهات الأمنية المختصة في القبض على المحكومين نهائيا بما يسمى ” خلية العبدلي ” إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (55/2015)، فقد تم القبض على عبد المحسن جمال حسين الشطي ” كويتي الجنسية ” المحكوم نهائيا بالحبس لمدة عشر سنوات.


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