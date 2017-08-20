استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

استشهد، السبت، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية على حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب قتيبة يوسف زهران (17 عامًا) من بلدة علار شمال طولكرم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز زعترة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابًا فلسطينًا يدعى إبراهيم جمال جمعة (17 عامًا) من منزله في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت المصادر الفلسطينية أنه تم اقتياده إلى جهة مجهولة بعد تفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته.