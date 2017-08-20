الصحة: تطعيم مليون ومائة ألف حاج في منافذ الدخول - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه تم تطعيم عدد 804.237 حاج بلقاح الحمى الشوكية عبر مراكز المراقبة الصحية في كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة وميناء جدة الإسلامي وجديدة عرعر والوديعة والبطحاء وجسر الملك فهد والحديثة والرقعي وسلوى وحالة عمار.

فيما تم تطعيم عدد 236.569 حاج ضد شلل الأطفال وعدد 97.705 حجاج ضد الحمى الصفراء خلال نفس الفترة.

يُذكر أن وزارة الصحة وفرت العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة هيأت 25 مستشفى (4 بمشعر عرفات، 4 بمشعر منى، 7 بالعاصمة المقدسة، 9 مستشفيات بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية)، ويبلغ عدد أسرَّة التنويم بمستشفيات مناطق الحج نحو 5000 سرير، منها 500 سرير عناية مركزة، 550 سرير طوارئ، بالإضافة إلى مستشفى الحرم بجوار الحرم المكي الشريف لعلاج الحالات الطارئة.

كما جهزت ” الصحة ” عدد من المرافق في كل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة للتعامل مع معالجة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من خلال توفير التهوية المناسبة بالمراوح ذات الرذاذ بالماء البارد، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرَّة علاج ضربات الشمس والإجهاد الحراري في مستشفيات المشاعر المقدسة.