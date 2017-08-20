أهالي بللسمر يطالبون المسؤولين بمركز إسعاف - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل عكشان(صدى):

يستمر نقل مصابي الحوادث المرورية في مركز بللسمر إلى المستشفيات في أحواض سيارات النقل المتواجدة في موقع الحدث، بطريقة بدائية قد تكلفهم حياتهم أو فقد بعض أطرافهم، مع أن الجهات المختصة في وزراة الصحة وهيئة الهلال الأحمر تُحذر من نقل مُصابي الحوادث إلَّا من خلال سيارات إسعاف الهلال الأحمر وتحت إشراف الأطقم الطبية المختصة التي تُحافظ على حياة المصاب حتى يصل إلى المستشفى.

كما يحدث علي طريق بلسمر العديد من الحوادث ليس لأهالي بللسمر فقط ، وليست خدمة الإسعاف لهم فقط، وإنما هو لجميع مواطني المملكة، الذين يسلكون هذا الطريق الخطر بكثافة عالية وعلى مدار العام، و ليس لأهالي بللسمر إلَّا التعب والنصب جراء نقل المُصابين والموتى إلى المستشفيات بسياراتهم الخاصة.

وطالب أهالي بللسمر والذين يسلكون طريق الطائف أبها ذهاباً وإياباً عبر مركز بللسمر، نُناشد سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بسرعة فتح مركز إسعاف في بللسمر لمباشرة وإسعاف مُصابي الحوادث المرورية والحالات المرضية الطارئة.